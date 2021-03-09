Основатель Zoom передал 40% своих акций в компании, однако кому - неизвестно

Основатель Zoom Эрик Юань, передал 40% своих акций в компании на сумму 6 млрд долларов, он владеет 15% общего количества акций компании.

Об этом сообщает Wall Street Journal, ВВС.

Оценка 40% акций в собственности Юаня составляет 6 млрд долларов: 18 млн акций, 9 млн долларов каждая. В то же время, компания не раскрывает информацию о том, кто сейчас владеет этими акциями. Транзакция прошла в формате двух подарков с трастов, что совместно руководствуются Эриком Юанем и его женой Шери.

По данным аналитического портала InsiderScore, Эрик Юань был крупнейшим акционером компании, владел 15% акций стоимости компании и около 40% голосов компании до транзакций по передаче. Переданные акции составляют около 6% общих акций компании в обращении.

Сейчас акции компании котируются на бирже по 310,93 доллара (-7,85%). В феврале 2021 года их стоимость начала падать - еще 16 февраля они стоили 444,51 доллара.

Капитализацию Zoom оцениваются до 100 млрд долларов.

Напомним:

Американский сервис для видеоконференций Zoom в финансовом году, который завершился 31 января 2021, получил чистой прибыли в 995,7 млрд долларов - по сравнению с 101,3 млрд долларов годом ранее.

Экономическая правда