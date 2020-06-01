Ринкова вартість Zoom перевищила 50 мільярдів доларів

Ринкова вартість компанії Zoom Video Communications Inc. виросла більш ніж удвічі з початку року і у п'ятницю, 29 травня, вперше досягла 50,6 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що з початку року вартість Zoom підскочила на понад 30 млрд доларів.

Вартість акцій компанії у п'ятницю, 29 травня, виросла на 9,7% - до 179,48 доларів.

Водночас за даними Bloomberg Billionaires Index, голова Zoom Video Communications Inc. Ерік Юань збільшив свій капітал на понад 800 млн доларів до 9,3 млрд доларів.

Видання пояснює зростання попиту на акції Zoom тим, що інвестори купують їх перед публікацією фінансового звіту компанії, яка планується на 2 червня.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що деякі з найбільших світових компаній не рекомендують співробітникам використовувати додаток Zoom Video Communications Inc. для відеоконференцій через занепокоєння щодо безпеки.

Економічна правда