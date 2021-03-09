Авиатрафик над Украиной в феврале снизился на 56%

В феврале "Украэрорух" обслужил 8 758 рейсов, украинские авиакомпании выполнили 2975 рейсов (на 51,7% меньше, чем в феврале прошлого года), иностранные - 5783 рейсы (-58,2%).

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха" в Facebook.

"Статистика полетов за второй месяц текущего года продолжает демонстрировать среднестатистические для европейских провайдеров аэронавигационного обслуживания темпы восстановления интенсивности авиарейсов.

Рассчитываем на оживление темпов восстановления полетов, начиная с летней программы навигации, стартует с 28 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с началом вакцинации против коронавируса в мире зарубежные авиаперевозчики уже отмечают повышение спроса на перелеты - бронирование авиабилетов заметно возросло.

"Мы рассчитываем на постепенное восстановление интереса к авиапутешествиям что, безусловно, связано с отменой зарубежными странами ограничений на пересечение границ", - добавили в "Украэрорухе".

Напомним:

Из-за влияния пандемии коронавируса количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, упало на 57,6%.

В "Украэрорухе" объяснили отрицательный финансовый результат в 1,04 млд грн за 3 квартала 2020 уменьшением доходов предприятия и уменьшением средней взлетной массы самолетов, что является одним из факторов расчета платы за аэронавигационное обслуживание.

Экономическая правда