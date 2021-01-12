В прошлом году количество полетов в Украине сократилось на 57,6% – "Украэрорух"

Из-за влияния пандемии коронавируса количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, упало на 57,6%.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия в Facebook.

"Количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, составляет 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем за двенадцать месяцев 2019 года.

В воздушном пространстве, которое находится под ответственностью Украины, в 2020 году было, в частности, осуществлено 21102 внутренних полетов (на 31,5% меньше по сравнению с 2019 годом), 68870 международных полетов (-57,7%) и 52 075 транзитных полетов (-63,2%)", - говорится в сообщении.

При этом, украинские авиакомпании в прошлом году выполнили 49 733 полета (на 54,7% меньше, чем за 2019 год), иностранные - 92314 полетов (-59,1%).

"2020 стал беспрецедентным вызовом для авиационной отрасли Украины и всего мира из-за влияния пандемии коронавируса, и последствия кризиса придется преодолевать длительное время", - заявили в "Украэрорухе".

Экономическая правда