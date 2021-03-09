Председатель Укрзализныци прокомментировал результаты первого заседания следственной комиссии

Председатель УЗ заявил, что первое заседание временной следственной комиссии по оценке состояния предприятия прошло без представителей правления УЗ, а результаты работы 2020 года комиссия во внимание не приняла вообще.

Об этом председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак рассказал в своем Telegram.

Он сообщил, что со стороны ВСК к предприятию поступил объемный запрос на информацию, которую комиссии начали предоставлять. Однако первое заседание, по его словам, прошло до получения ответа от предприятия, а результаты деятельности действующего правления не рассматривались.

В то же время, по результатам заседания, ВСК приняла решение о направлении "обращения премьер-министру, министру инфраструктуры и Наблюдательному совету УЗ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании", о чем сообщила председательница комиссии Юлия Гришина. Учитывая такое решение Жмак напомнил, что ВСК была создана с целью оценки деятельности предприятия именно с 2017 по 2020 годы.

"Создается впечатление, что ВСК не приняла во внимание обоснование необходимости ее создания, указанное ВРУ в решении о ее формирования - резкое ухудшение показателей производственной деятельности УЗ с 2017 по 2020 год", - написал он.

Также на заседании были приглашены только министр инфраструктуры Владислав Криклий и члены Наблюдательного совета УЗ, а "результаты деятельности действующего правления не исследовались от слова "вообще".

"Нам есть, что сказать: и о ликвидации дефицита тяги, и об увеличении оборота вагонов, и об отношениях с рынком, который, наконец, доволен сотрудничеством с УЗ, и о многом другом", - заявил глава УЗ.

Он добавил, что надеется, что "распространенная председательницей ВСК в фейсбуке информация - просто недоразумение и вместе с членами ВСК мы будем сотрудничать над тем, чтобы понять первопричины "крутого пике" УЗ с 2017 по 2020 годы".

Напомним:

Ранее, 5 февраля, председательница ВСК по оценке состояния Укрзализныци Юлия Гришина сообщила о результатах первого заседания комиссии. Так, было принято решение "обратиться к премьер-министру, министру инфраструктуры, Наблюдательному совету "УЗ" по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании".

По словам Гришиной, на следующем заседании ВСК заслушает правление Укрзализныци.

Верховная Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии в АО "Укрзализныця" для оценки предприятия и расследования возможного нарушения законодательства, в результате которого ухудшились его показатели и техсостояние.

Экономическая правда





