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Ринкова вартість Airbnb перетнула позначку у 100 мільярдів доларів

Середа, 13 січня 2021, 20:27
 

Акції сервісу бронювання житла Airbnb зросли у ціні на 9,8%, що підняло ринкову вартість компанії до 105 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Airbnb зросли на 9,8% та становлять 176,6 долара в результаті торгів 13 січня. За останні два дні вона стрибнули на 18% та на понад 150% з моменту первинної публічної пропозиції акцій (IPO) 10 грудня 2020 року.

Попит на акції компаній-конкурентів TripAdvisor Inc. та Expedia Group Inc. на ринку також зростає через масову вакцинацію проти COVID-19 та сподіваннями інвесторів на відновлення мобільності населення.

Airbnb також обігнав в капіталізації іншого конкурента, Booking Holdings Inc., чия ринкова вартість дорівнює 89 мільярдів доларів.

Нагадаємо:

Акції Airbnb подорожчали на 112,8% за підсумками дебютних торгів після IPO, яке є одним з найбільших в цьому році.

Економічна правда

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Airbnb акції компанії

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