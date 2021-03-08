Apple ищет налогового аналитика для киевского офиса: будет работать с НДС
Компания Apple открыла еще одну вакансию в Украине - аналитика косвенных налогов (Indirect Tax Analyst) для киевского офиса.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании от 5 марта.
Отмечается, что компания ищет специалиста для киевского офиса, который сосредоточится на соблюдении требований по косвенным налогам в Украине.
Среди ключевых требований:
- свободное владение английским;
- опыт учета НДС в Украине;
- замечательные аналитические, коммуникативные, презентационные и организационные навыки;
- внимание к деталям и соблюдение дедлайнов;
- умение обрабатывать большие объемы информации.
Также важно знание систем Excel, SAP/других ERP, Medoc, успешный кандидат должен уметь хорошо работать как индивидуально, так и в команде.
Требования к образованию: образование по направлениям бухгалтерский учет или налоги будет преимуществом, но не существенным.
Налоговый аналитик будет отвечать за подготовку и представление деклараций по косвенному налогу в налоговые органы Украины в установленные сроки.
Также он будет отвечать за все аспекты учета НДС для Apple Ukraine, включая регистрацию НДС-счетов, отчетность и проверку счетов.
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Напомним:
Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.
Весной 2020 года зарегистрировала в Украине юрлицо, летом того же года искала Chief Accountant для киевского офиса.
Экономическая правда
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