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Apple ищет налогового аналитика для киевского офиса: будет работать с НДС

Понедельник, 8 марта 2021, 13:00
 

Компания Apple открыла еще одну вакансию в Украине - аналитика косвенных налогов (Indirect Tax Analyst) для киевского офиса.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании от 5 марта.

Отмечается, что компания ищет специалиста для киевского офиса, который сосредоточится на соблюдении требований по косвенным налогам в Украине.

Среди ключевых требований:

  • свободное владение английским;
  • опыт учета НДС в Украине;
  • замечательные аналитические, коммуникативные, презентационные и организационные навыки;
  • внимание к деталям и соблюдение дедлайнов;
  • умение обрабатывать большие объемы информации.

Также важно знание систем Excel, SAP/других ERP, Medoc, успешный кандидат должен уметь хорошо работать как индивидуально, так и в команде.

Требования к образованию: образование по направлениям бухгалтерский учет или налоги будет преимуществом, но не существенным.

Налоговый аналитик будет отвечать за подготовку и представление деклараций по косвенному налогу в налоговые органы Украины в установленные сроки.

Также он будет отвечать за все аспекты учета НДС для Apple Ukraine, включая регистрацию НДС-счетов, отчетность и проверку счетов.

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Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Весной 2020 года зарегистрировала в Украине юрлицо, летом того же года искала Chief Accountant для киевского офиса.

Экономическая правда

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Apple работа налоги

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