Санкции против Коломойского: В НБУ прокомментировали заявление Госдепа США

В НБУ отметили, что заявление Госдепа США о санкциях против Коломойского не содержит информации об ограничениях в части банковских операций.

Об этом ответили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос "НВ Бизнес".

"По информации, обнародованной на официальной странице Государственного Департамента США, Игорю Коломойскому и членам его семьи запрещается въезд на территорию США.

Информации об ограничениях в части банковских операций, в том числе на территории Украины, приведено не было", - заявили в НБУ.

Напомним:

Правительство США внесло в санкционной список олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи из-за его причастности к значительной коррупции.

Украина для экономического процветания и евроатлантической интеграции должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути, заявили в ОП.