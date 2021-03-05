Корниенко: США дали сигнал всем, что с Коломойским не желательно иметь дело

Введя санкции против Игоря Коломойского, США дали сигнал всем, кому важны отношения с Вашингоном, что с Коломойским не желательно иметь дело.

Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Радио Свобода".

"США сегодня фактически показали, что не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране. Вместе с тем дали знать всем, для кого важны отношения с США, что с Коломойским нежелательно иметь дело", - cказав нардеп.

По его словам, независимо от того, как будут развиваться события с американскими санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине будет продолжаться.

"Это касается и "Приватбанка", и других историй. Офис генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть", - добавил нардеп.

"Деолигархизация для президента Зеленского - не пустое слово. Медведчук, Порошенко, Коломойский или любой миллиардер должн понимать, что теперь он живет по общим для всех законных правилах", - сказал Корниенко.

Он также прокомментировал возможность влияния Коломойского на решение фракции и демократические процессы в Украине.

"Что касается влияния на фракцию - я бы больше говорил о влиянии на отдельных народных депутатов. Фракция в целом продолжает принимать конструктивные решения", - резюмировал он.

Напомним:

Правительство США внесло в санкционной список олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи из-за его причастности к значительной коррупции.

Украина для экономического процветания и евроатлантической интеграции должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути, заявили в ОП.