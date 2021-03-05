"Метинвест" Ахметова купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине

Материнская компания группы компаний "Метинвест" Рината Ахметова - Metinvest B.V. - купила дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля - "Покровская угольная группа", увеличив долю владения до уровня контрольной.

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

"Благодаря консолидации приобретенных активов Метинвест полностью обеспечит собственные потребности в коксующемся угле для производства чугуна.

В состав приобретенных активов входят несколько предприятий (​​"Покровская угольная группа"), ключевыми из которых являются шахтоуправления "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Вместе эти предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащения и дальнейшей продажи в виде угольного концентрата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все приобретенные активы расположены на подконтрольной Украине территории.

"Получение контроля над Покровской угольной группой стало возможным благодаря тому, что Метинвест приобрел 24,77% акций этого бизнеса в июле 2018 года, а также опциона на приобретение оставшихся 75,22% к других соинвесторов при условии получения всех необходимых государственных и других разрешений.

В октябре 2020 года Метинвест получил разрешение Антимонопольного комитета сроком на один год для получения контроля над некоторыми предприятиями, входящими в Покровскую угольную группу", - добавили в "Метинвесте".

По состоянию на 31 декабря 2020 года, внешний долг Покровской угольной группы составил 535 млн долларов.

"Это важне для нас приобретение. В течение последних нескольких лет группа испытывала постоянный дефицит коксующегося угля. Сейчас мы достигли полного уровня самообеспеченности этим сырьем, что делает нашу вертикальную интеграцию еще сильнее.

Следующим шагом станет интеграция новых активов в группу для усиления синергии", - заявил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Напоминаем:

Metinvest B.V. объявила о достижении доминирующего пакета акций в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" и о выкупе оставшихся акций у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.