Все разделы
Укр / Рус

"Метинвест" Ахметова стал собственником 99% акций бывшего коксохимического завода Абрамовича

Пятница, 23 октября 2020, 12:05
 

Metinvest B.V. объявила о достижении доминирующего пакета акций в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" и о выкупе оставшихся акций у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% до 97,01%. При этом совокупное владение "Метинвестом" акций в ДКХЗ (с аффилированной компанией Barlenco Ltd (Кипр), которая владеет еще 2,09% акций предприятия) достигло 99,1%.

Акции будут выкупаться по цене 1,62 грн за одну простую акцию.

По данным Национального депозитария, на конец второго квартала 2020 года компании Мisandaiko Holdings Ltd. (Кипр) принадлежало 23,6384% уставного капитала, Metinvest B.V. (Нидерланды) - 70,9153%.

Напоминаем:

Metinvest B.V. в середине марта 2020 года объявил о завершении сделки по приобретению доли ЧАО "ДКХЗ", указав, что владеет около 73% акций предприятия.

В апреле 2018 года Антимонопольный комитет отказал группе "Метинвест" в покупке "Днепровского коксохимического завода" у структур Evraz Романа Абрамовича. 

При этом по данным российских СМИ, ПАО "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" перешел под управление "Метинвеста" еще с начала 2015 года.

Однако, в Комитете отмечали, что продолжают изучать влияние концентрации на рынок кокса и коксохимической продукции. 

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Метинвест Ахметов Новинский Абрамович

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Метинвест" Ахметова-Новинского возглавил рейтинг крупнейших частных компаний Украины 2 октября 2020, 20:30
Глава "Укрзализныци" рассказал, как изменятся тарифы для Ахметова и Коломойского 29 сентября 2020, 10:20
У Ахметова заявили о задолженностях государства перед "Метинвест" на 1 миллиард  28 апреля 2020, 19:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!