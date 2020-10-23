"Метинвест" Ахметова стал собственником 99% акций бывшего коксохимического завода Абрамовича
Metinvest B.V. объявила о достижении доминирующего пакета акций в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" и о выкупе оставшихся акций у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% до 97,01%. При этом совокупное владение "Метинвестом" акций в ДКХЗ (с аффилированной компанией Barlenco Ltd (Кипр), которая владеет еще 2,09% акций предприятия) достигло 99,1%.
Акции будут выкупаться по цене 1,62 грн за одну простую акцию.
По данным Национального депозитария, на конец второго квартала 2020 года компании Мisandaiko Holdings Ltd. (Кипр) принадлежало 23,6384% уставного капитала, Metinvest B.V. (Нидерланды) - 70,9153%.
Напоминаем:
Metinvest B.V. в середине марта 2020 года объявил о завершении сделки по приобретению доли ЧАО "ДКХЗ", указав, что владеет около 73% акций предприятия.
В апреле 2018 года Антимонопольный комитет отказал группе "Метинвест" в покупке "Днепровского коксохимического завода" у структур Evraz Романа Абрамовича.
При этом по данным российских СМИ, ПАО "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" перешел под управление "Метинвеста" еще с начала 2015 года.
Однако, в Комитете отмечали, что продолжают изучать влияние концентрации на рынок кокса и коксохимической продукции.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.
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