Кабмин хочет ввести спецконкурсы на должности госслужбы для людей с инвалидностью
Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания благоприятных условий для трудоустройства лиц с инвалидностью", которым предлагается усилить ответственность за нарушение прав и законных интересов лиц с инвалидностью за необеспечение их трудоустройством.
Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
В частности, предусматривается введение:
- реальных стимулирующих механизмов в части определения альтернативного способа выполнения установленного законодательством норматива по трудоустройству лиц с инвалидностью;
- ответственности за невыполнение установленной квоты, в частности бюджетными учреждениями, на которых не распространяется норма по уплате административно-хозяйственных санкций;
- равных условий для всех работодателей в части ответственности за нарушение норматива рабочих мест путем введения понятия "целевые финансовые санкции" (сейчас это административно-хозяйственные санкции);
- участия в конкурсе на занятие должностей государственной службы лиц с инвалидностью по специальному конкурсу в порядке, определенном правительством.
"Социальные услуги для людей с инвалидностью становятся доступными.
Правительство приняло решение, которое облегчит получение лицами с инвалидностью или их законными представителями компенсаций на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей. В частности, мы упрощаем процедуру подачи документов для назначения льгот посредством введения в действие электронного кабинета лица с инвалидностью", - сообщил также премьер Денис Шмыгаль.
Напомним:
Сообщалось, что в Украине будут пересматривать квоты по трудоустройству людей с инвалидностью - в частности, предлагается разработать систему налоговых льгот для работодателей, которые трудоустраивают больше лиц с инвалидностью, чем предусмотрено действующим законодательством в 4%.
Экономическая правда
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