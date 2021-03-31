Кабмин хочет ввести спецконкурсы на должности госслужбы для людей с инвалидностью

Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания благоприятных условий для трудоустройства лиц с инвалидностью", которым предлагается усилить ответственность за нарушение прав и законных интересов лиц с инвалидностью за необеспечение их трудоустройством.

Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

В частности, предусматривается введение:

реальных стимулирующих механизмов в части определения альтернативного способа выполнения установленного законодательством норматива по трудоустройству лиц с инвалидностью;

ответственности за невыполнение установленной квоты, в частности бюджетными учреждениями, на которых не распространяется норма по уплате административно-хозяйственных санкций;

равных условий для всех работодателей в части ответственности за нарушение норматива рабочих мест путем введения понятия "целевые финансовые санкции" (сейчас это административно-хозяйственные санкции);

участия в конкурсе на занятие должностей государственной службы лиц с инвалидностью по специальному конкурсу в порядке, определенном правительством.

"Социальные услуги для людей с инвалидностью становятся доступными.

Правительство приняло решение, которое облегчит получение лицами с инвалидностью или их законными представителями компенсаций на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей. В частности, мы упрощаем процедуру подачи документов для назначения льгот посредством введения в действие электронного кабинета лица с инвалидностью", - сообщил также премьер Денис Шмыгаль.

Напомним:

Сообщалось, что в Украине будут пересматривать квоты по трудоустройству людей с инвалидностью - в частности, предлагается разработать систему налоговых льгот для работодателей, которые трудоустраивают больше лиц с инвалидностью, чем предусмотрено действующим законодательством в 4%.

Экономическая правда