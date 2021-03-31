Производитель теплоэнергии на Львовщине может в апреле остаться без газа из-за многомиллионных долгов

Задолженность ГКП "Стебниктеплокомунэнерго" (Львовская обл.) по заключенным с "Нафтогазом" договорам составляет 15,9 млн грн - в случае непроведения срочных расчетов и выполнения других требований соответствующего положения транспортировка газа компании будет прекращена.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" к ГКП "Стебниктеплокомуненерго", которое есть в распоряжении ЭП.

"Согласно требованиям Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка, утвержденного постановлением Кабмина от 19.10.2018 №867, поставка природного газа производителям тепловой энергии осуществляется в случае выполнения условий, определенных 11 пунктом Положения", - говорится в письме.

Отмечается, что предприятие не выполняет "ни одного из требований" положения по расчетам, поэтому "Нафтогаз" "не имеет правовых оснований для поставок природного газа в апреле 2021 года".

Подчеркивается, что общая задолженность ГКП Стебниктеплокомунэнерго по заключенным с "Нафтогазом" договорам составляет 15,9 млн грн.

"По оперативным данным на 26.03.2021 для выполнения вашим предприятием требований Положения по расчетам необходимо выплатить в пользу компании денежные средства в размере не менее 4 761 055,45 гривен", - говорится в письме.

"Нафтогаз" подчеркивает необходимость проведения срочных расчетов.

В случае невыполнения требований Положения по расчетам требуют "самостоятельно прекратить газопотребление с 07 ч. 00 мин. 1 апреля 2021 года".

"В случае невыполнения этого требования транспортировка/распределение газа предприятию будет прекращена в установленном законодательством порядке с привлечением соответствующих операторов ГТС/ГРМ", - добавили в "Нафтогазе".

Напомним:

56 предприятий теплоэнергетики по состоянию на 25 марта не выполняют ни одного из требований для получения газа в рамках спецобязательств (ПСО), для получения газа в апреле они должны заплатить более 820 млн грн.

Экономическая правда