Полсотни производителей теплоэнергии могут в апреле остаться без газа из-за долгов

56 предприятий теплоэнергетики по состоянию на 25 марта не выполняют ни одного из требований для получения газа в рамках спецобязательств (ПСО), для получения газа в апреле они должны заплатить более 820 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона в отдельных населенных пунктах 15 регионов.

Нафтогаз заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие ТКЭ", - говорится в сообщении.

С перечнем должников можно ознакомиться по ссылке.

При этом, среди должников, которым необходимо заплатить самые крупные суммы для выполнения условий поставок газа - ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" (189,62 млн грн), КП "Областной информационно-технический центр" (Харьковская область, 81,47 млн грн) и КП "Смилатеплокоммуненерго" (42,02 млн грн).

"Нафтогаз призывает теплопроизводителей, которые не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты до надлежащего уровня", - добавили в компании.

Экономическая правда