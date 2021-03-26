Полсотни производителей теплоэнергии могут в апреле остаться без газа из-за долгов
56 предприятий теплоэнергетики по состоянию на 25 марта не выполняют ни одного из требований для получения газа в рамках спецобязательств (ПСО), для получения газа в апреле они должны заплатить более 820 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
"Долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона в отдельных населенных пунктах 15 регионов.
Нафтогаз заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие ТКЭ", - говорится в сообщении.
С перечнем должников можно ознакомиться по ссылке.
При этом, среди должников, которым необходимо заплатить самые крупные суммы для выполнения условий поставок газа - ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" (189,62 млн грн), КП "Областной информационно-технический центр" (Харьковская область, 81,47 млн грн) и КП "Смилатеплокоммуненерго" (42,02 млн грн).
"Нафтогаз призывает теплопроизводителей, которые не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты до надлежащего уровня", - добавили в компании.
Экономическая правда
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