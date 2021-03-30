"Укрзализныця" и профсоюзы договорились с 1 июня 2021 года увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Также стороны договорились, что при условии выполнения основных доходных показателей, второй этап повышения заработных плат состоится с 1 октября этого года.

"Оба повышения будут применены к работникам компании, должностные оклады которых сейчас меньше 30 тыс грн. Соответствующие договоренности закреплены в совместном решении о сотрудничестве и взаимопонимании, которое подписали и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик и лидер Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украина Вадим Бубняк", - говорится в сообщении.

"Мы осознаем свою ответственность за стабильную работу компании. Именно поэтому было принято решение повысить заработную плату железнодорожникам, которые имели самую низкую оплату и были наименее защищенными.

Мы даем сигнал нашим работникам, с огромным уважением относимся к их тяжелой ежедневной работе. Сейчас главная цель руководства Укрзализныци - найти разумный баланс, при котором сможем улучшить жизнь железнодорожников и управлять компанией таким образом, чтобы достигать как можно более высоких финансовых результатов", - заявил Иван Юрик.

Он также выразил надежду, что со своей стороны профсоюзы будут поддерживать политику АО "Укрзализныця" и помогут совместно отстаивать перед соответствующими государственными органами власти особенно острые вопросы ".

"Среди них: унификация тарифов на грузовые перевозки, освобождение от уплаты налога на землю железнодорожного транспорта, акцизного налога на дизельное топливо, уменьшение уплаты дивидендов в государственный бюджет и т.д.", - добавили в УЗ.

Напомним:

Сообщалось, что "Укрзализныця" с 15 апреля возобновляет пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников, а с июня инициирует повышение зарплат на 8%.

Кроме этого, с 1 апреля размер суточных расходов в пределах Украины увеличивается на 25%.

Экономическая правда