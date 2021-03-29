Пенсионный фонд недополучил 4 млрд грн из-за освобождения ФЛП и других самозанятых лиц от уплаты социального взноса на период карантина.

Об этом в интервью "РБК Украина" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, Минсоцполитики разработало карту социальных групп и на ее основе определяло, кто нуждается в помощи больше, а кто может быть не охвачен программами социальной поддержки.

"На базе этой карты как раз и определяли, кто нуждается в помощи больше, кто может быть не охвачен программами социальной поддержки, и тогда внедряли новые программы. Так было с ФОПами, которые приостановили деятельность, но не могли получить помощь в центрах занятости, и для них мы внедрили новую социальную программу помощи на детей.

Кроме того, мы освободили предпринимателей 1 и 2 категории и других самозанятых от уплаты социального взноса, при этом периоды неуплаты зачислили им в страховой стаж. Мы сознательно на это шли, зная, что не получаем средства в бюджет Пенсионного фонда. Цена этого вопроса около 4 миллиардов, но не это было главным", - рассказала Лазебная.

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Напомним:

Расходы Пенсионного фонда превысили поступления на 0,7 миллиарда гривень в феврале 2021 года, с начала года дефицит составляет 4,5 миллиарда гривень.