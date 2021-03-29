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Мининфраструктуры работает над речными туристическими маршрутами

Понедельник, 29 марта 2021, 18:01
 

В Мининфраструктуры планируют запуск реформы внутренних водных путей уже в этом году, другим приоритетом работы является развитие речных пассажирских перевозок: назвали возможные туристические маршруты.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры по итогам онлайн-совещания по развитию речного туризма в Украине.

"Старт реформы внутренних водных путей остается одним из основных приоритетов работы Мининфраструктуры на этот год. Восстановление ВВШ - это не только об увеличении грузопотока на реке, но и о развитии пассажирских речных перевозок", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Среди возможных туристических направлений на встрече обсуждали запуск маршрутов из Киева в Канев и Чернобыль. По словам министра, по этим направлениям "такой вид сообщения будет пользоваться спросом и будет наиболее оптимальным".

Также, ведомство работает над разработкой и принятием около 50 подзаконных актов, необходимых для нормального функционирования внутренних водных путей со вступлением в силу закона "О внутреннем водном транспорте".

В то же время, добавили в Мининфраструктуры, сейчас разрабатывается Стратегия развития внутреннего водного транспорта, в плане мер которой будут предусмотрены меры по развитию пассажирских перевозок. Как заметил Криклий, на время пандемии внутренний туризм будет оставаться в приоритете.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 3 декабря приняла в целом законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который, в частности, предусматривает либерализацию рынка и создание Госфонда развития внутренних водных путей.

Экономическая правда

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Мининфраструктуры туризм Днипро

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