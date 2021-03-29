Глава Налоговой предлагает снизить лимиты на расчеты наличными
Схемы с "оптимизации" налоговой нагрузки реализуются с помощью расчетов наличными, поэтому стоит стимулировать безналичные расчеты, в том числе путем снижения лимитов на расчеты наличными.
Об этом глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в статье для ZN.UA.
"С начала 2020 года объем только гривневой наличности в экономике Украины вырос на 34%, однако определить, какая часть этого прироста обусловлена предусмотрительным поведением экономических агентов на фоне карантина, а какая - результатом увеличения теневого товарооборота, достаточно трудно.
В то же время общеизвестно, что схемы с "оптимизации" налоговой нагрузки реализуются с помощью наличных расчетов, ведь в таком случае невозможно идентифицировать ведение хозяйственной деятельности через механизмы банковского мониторинга. В таких условиях следует стимулировать безналичные расчеты, в том числе путем снижения лимитов на расчеты наличными и совершенствование системы контроля за наличными расчетами", - пишет Любченко.
По его словам, также нуждаются в усилении контроль за деятельностью ФЛП и противодействие злоупотреблению упрощенной системе налогообложения.
Глава Налоговой заявил, что "распространена практика осуществления под прикрытием ФЛП своей деятельности крупным бизнесом и торговыми сетями".
"Это требует усиления аналитической работы по выявлению случаев умышленного "дробления" деятельности предприятий и сетей и распространение требований по использованию физическими лицами-предпринимателями фискальных регистраторов расчетных операций", - добавил он.
Напомним:
По оценке Государственной налоговой службы, потери Украины от применения схем по уклонению (минимизации) уплаты налогов составляют около 7,7 млрд долл в год.
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