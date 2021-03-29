Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

29 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,94 - 27,96 гривни;

Евро - 32,90 - 32,92 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,83 - 28,01 гривни. Евро покупают по 32,71 гривни, продают по 33,03 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,84 - 27,90 гривни, евро - 32,78 - 32,86 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару и оставил его на 29 марта на уровне 27,97 гривни.

29 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.

26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.

26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Экономическая правда