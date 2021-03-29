Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
29 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,94 - 27,96 гривни;
Евро - 32,90 - 32,92 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,83 - 28,01 гривни. Евро покупают по 32,71 гривни, продают по 33,03 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,84 - 27,90 гривни, евро - 32,78 - 32,86 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару и оставил его на 29 марта на уровне 27,97 гривни.
29 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.
26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.
26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Экономическая правда
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