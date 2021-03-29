Курс гривни к доллару не изменился
Понедельник, 29 марта 2021, 09:00
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару и оставил его на 29 марта на уровне 27,97 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,95 грн (на 26 марта - 33,03 гривни).
Напоминаем:
26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.
26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Экономическая правда
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