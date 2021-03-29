Все разделы
Укр / Рус

Курс гривни к доллару не изменился

Понедельник, 29 марта 2021, 09:00
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару и оставил его на 29 марта на уровне 27,97 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,95 грн (на 26 марта - 33,03 гривни).

Напоминаем:

26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.

26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ на этой неделе не совершал интервенций на межбанке 26 марта 2021, 18:05
Курс валют на 26 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки 26 марта 2021, 11:05
Гривня обесценивается третий день подряд 25 марта 2021, 19:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!