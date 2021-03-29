Курс гривни к доллару не изменился

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару и оставил его на 29 марта на уровне 27,97 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,95 грн (на 26 марта - 33,03 гривни).

Напоминаем:

26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.

26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Экономическая правда