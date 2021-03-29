Экс-регионал Фурсин оспаривает в суде ликвидацию "Мисто Банка"

Иван Фурсин, который был контроллером АО "Мисто Банк", пытается оспорить в суде решение НБУ об отнесении "Мисто Банка" к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Окружного админсуда Киева от 23 марта.

В своем иске Фурсин, в частности, просит признать противоправным и отменить решение правления НБУ об отнесении "Мисто Банка" к категории неплатежеспособных.

Также он просит признать противоправными и отменить решения:

ФГВФЛ от 14.12.2020 о введении временной администрации в банке;

решение НБУ от 26.01.2021 об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Мисто Банка";

решение ФГВФЛ от 26.01.2021 о начале ликвидации "Мисто Банка".

Отмечается, что суд оставил исковое заявление без движения - истцу дали 5-дневный срок со дня вручения постановления для устранения недостатков.

Напомним:

Правление НБУ приняло решение об отнесении АО "Місто Банк" Ивана Фурсина к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру вывода АО "Місто Банк" с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 15 декабря 2020 до 14 января 2021 года (включительно).

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения с рынка нелатоспроможного банка АО "Місто Банк".

Контроллером АО "Мисто Банк" был Иван Фурсин. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежали 97,18% акций банка.

По данным движения "Честно", в 2019 году Фурсин баллотировался в Верховную Раду 9 созыва по 138 округу (Одесская область) как беспартийный самовыдвиженец.

Фурсин был нардепом 8 созыва (избирался как беспартийный самовыдвиженец по 138 округу), был членом депутатской группы "Воля народа".

В 2012 году Фурсин избран народным депутатом от "Партии регионов" по 138 округу как член партии. Из "Партии регионов" вышел 23 февраля 2014 год, через несколько дней вступил в депутатскую группу "Суверенная Европейская Украина".

В 2006 году баллотировался в Верховную Раду от "Народного блока Литвина" номером 33 в списке как член "Народной партии".

В 2011-2012 годах был председателем наблюдательного совета банка "Надра". С 2006 по 2012 года - председатель правления ПАО КБ "Мисто Банк" и основной акционер ЗАО "Одесская киностудия".

По данным движения "Честно", Фурсин кнопкодавил и прогуливал заседания ВР 8 созыва. Голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.