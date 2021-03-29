Apple ищет юрисконсульта для киевского офиса

Компания Apple открыла еще одну вакансию в Украине - ищут юрисконсульта (Legal Counsel) для киевского офиса.

Вакансию опубликовали на сайте компании 27 марта.

Отмечается, что юрисконсульт будет работать в киевском офисе Apple и консультировать бизнес Apple по всем юридическим вопросам, связанным с СНГ, с сосредоточением внимания на Украине.

Сообщается, что юрисконсульт станет первым лицом компании в Украине и будет общаться с главным офисом в Купертино.

Среди ключевых требований:

5-10 лет опыта рообты в юридическом отделе международной компании или юридической фирмы с акцентом на коммерческом праве и контрактах, соблюдении нормативных актов, потребительском законодательстве и законодательстве в сфере IТ;

отличные технические, аналитические навыки и навыки принятия решений, коммуникационные навыки;

опыт предоставления консультаций многонациональным организациям;

готовность к командировкам;

понимание аспектов конкуренции, связанных с продажами, дистрибуцией и маркетингом, которые закреплены в законодательстве;

владение украинским, русским и английским языками.

Напомним:

Весной 2020 года зарегистрировала в Украине юрлицо, летом того же года искала Chief Accountant для киевского офиса.

В марте 2021 года компания Apple открыла еще одну вакансию в Украине - аналитика косвенных налогов (Indirect Tax Analyst) для киевского офиса.

Компания Apple открыла еще одну вакансию в Украине - ищут регионального менеджера по персоналу (Country Field Staff Manager, Ukraine).

Компания Apple запустила на основном сайте украинский раздел - apple.com/ua: часть информации представлена ​​на украинском, основная - все еще на английском.

Экономическая правда