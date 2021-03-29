Apple ищет юрисконсульта для киевского офиса
Компания Apple открыла еще одну вакансию в Украине - ищут юрисконсульта (Legal Counsel) для киевского офиса.
Вакансию опубликовали на сайте компании 27 марта.
Отмечается, что юрисконсульт будет работать в киевском офисе Apple и консультировать бизнес Apple по всем юридическим вопросам, связанным с СНГ, с сосредоточением внимания на Украине.
Сообщается, что юрисконсульт станет первым лицом компании в Украине и будет общаться с главным офисом в Купертино.
Среди ключевых требований:
- 5-10 лет опыта рообты в юридическом отделе международной компании или юридической фирмы с акцентом на коммерческом праве и контрактах, соблюдении нормативных актов, потребительском законодательстве и законодательстве в сфере IТ;
- отличные технические, аналитические навыки и навыки принятия решений, коммуникационные навыки;
- опыт предоставления консультаций многонациональным организациям;
- готовность к командировкам;
- понимание аспектов конкуренции, связанных с продажами, дистрибуцией и маркетингом, которые закреплены в законодательстве;
- владение украинским, русским и английским языками.
Напомним:
Весной 2020 года зарегистрировала в Украине юрлицо, летом того же года искала Chief Accountant для киевского офиса.
В марте 2021 года компания Apple открыла еще одну вакансию в Украине - аналитика косвенных налогов (Indirect Tax Analyst) для киевского офиса.
Компания Apple открыла еще одну вакансию в Украине - ищут регионального менеджера по персоналу (Country Field Staff Manager, Ukraine).
Компания Apple запустила на основном сайте украинский раздел - apple.com/ua: часть информации представлена на украинском, основная - все еще на английском.
Экономическая правда
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