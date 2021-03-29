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Курс валют на 29 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 29 марта 2021, 11:10
 

29 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,93 - 27,95 гривни;

Евро - 32,94 - 32,96 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,82 - 28,02 гривни. Евро покупают по 32,72 гривни, продают по 33,05 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,83 - 27,89 гривни, евро - 32,82 - 32,89 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару и оставил его на 29 марта на уровне 27,97 гривни.

26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,01 гривни.

26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Экономическая правда

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