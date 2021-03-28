В Минэкономики рассказали как изменились цены на продукты за неделю

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовали мониторинг потребительских цен на основные продовольственные товары по состоянию на 25 марта.

Об этом сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий.

По его словам, за месяц наблюдений видим ценовую стабильность.

За 18-25 марта топ ценовых процентных изменений в пересчете на гривню:

картофель -0,2 грн

крупа овсяная +0,7 грн

морковь -0,1 грн

масло +0,9 грн

лук -0,2 грн

сахар +0,4 грн

Напоминаем:

В Минэкономики планируют подписать меморандум с ритейлерами о сохранении нынешнего уровня цен на социально значимые продукты.

По некоторым группам товаров действительно есть обоснованный рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора, правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам, заявил Шмыгаль.

Ускорение инфляции объясняется объективными факторами, но также есть попытки монопольного сговора и манипуляций на рынке, в правительстве ожидают стабилизации цен в конце марта.

Правительство не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену на продукты питания или на наценку, только будет непрямыми способами их сбалансировать.

В феврале 2021 года потребительские цены по сравнению с январем выросли на 1%, с начала года - на 2,3%, а по сравнению с февралем 2020 года - на 7,5%.

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