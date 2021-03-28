"Богдан Моторс" Гладковского в 2020 получила убытков на более чем 3 миллиарда

Автокомпания "Богдан Моторс", что принадлежит экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в 2020 году, по предварительным данным, получила 3 миллиардов 383,5 миллионов убытка.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку повестке общего собрания акционеров компании 27 апреля, непокрытый убыток "Богдан Моторс" к началу текущего года составил 9 млрд 192 млн грн (годом ранее - 5 млрд 809 млн грн)", - сообщает издание.

Согласно публикации, текущие обязательства автокомпании за прошлый год выросли на 47% - до 9 млрд 182 млн грн, долгосрочные, как и годом ранее, не указаны.

Суммарная дебиторская задолженность "Богдан Моторс" за год сократилась более чем вдвое – до 167,74 млн грн, активы в целом уменьшились на 29% - до 1 млрд 087 млн грн.

Собственный капитал АК "Богдан Моторс" к 1 января 2021 года составил "минус" 8 млрд 195 млн грн, уставный капитал – 1 млрд 101 млн грн.

Напоминаем:

"Богдан Моторс" объединяет автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах. Завод в Черкассах был переориентирован на сборку грузовых автомобилей, но из-за отсутствия госзаказа в прошлом году был фактически закрыт.

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В 2019 году чистая прибыль компании составляла 609,22 млн грн, таким образом нарастив чистую прибыль в 10,6 раза к 2018 году.