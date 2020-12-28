Суд открыл производство о банкротстве компании Гладковского

Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве автокомпании "Богдан Моторс", принадлежащий экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Об этом сообщает Finbalance.

Инициировало процедуру ООО "Финансовая компания "Финворк".

ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского.

В ноябре Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом другую связанную с "Богданом" компанию - ООО "Мегатерм" (ранее называлось ООО "Мега Авто Логистик").

Напомним:

Олег Гладковський - один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковский занял должность заместителя секретаря СНБО.

В июле 2019 года сообщалось, что Олег Гладковський вернулся на работу руководителя корпорации "Богдан".

Издание "Bihus.info" в феврале - марте 2019 обнародовало расследования о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

По данным журналистов, поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы не менее одного раза получал "откат" в 30 000 долларов из этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".