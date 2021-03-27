Все разделы
Укр / Рус

Госпродпотребслужба собралась расширить географию экспорта

Суббота, 27 марта 2021, 17:30
 

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Американская торговая палата в Украине договорились о приоритетах сотрудничества.

Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы.

Госпродпотребслужбой и Американской торговой палатой в Украине (Палата) были определены следующие приоритетные направления сотрудничества:

  • Расширение географии экспорта пищевых продуктов

  • Присоединение Украины к системе HUB для обмена электронными фитосанитарными сертификатами

  • Импорт пищевых и диетических добавок

  • Борьба с фальсификацией пищевых продуктов.

Напоминаем:

2020 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами сократилось по сравнению с 2019 годом в 14,4 раза: с 3,69 миллиарда долларов до 255,5 миллиона долларов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!