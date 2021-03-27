Госпродпотребслужба собралась расширить географию экспорта
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Американская торговая палата в Украине договорились о приоритетах сотрудничества.
Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы.
Госпродпотребслужбой и Американской торговой палатой в Украине (Палата) были определены следующие приоритетные направления сотрудничества:
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Расширение географии экспорта пищевых продуктов
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Присоединение Украины к системе HUB для обмена электронными фитосанитарными сертификатами
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Импорт пищевых и диетических добавок
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Борьба с фальсификацией пищевых продуктов.
Напоминаем:
2020 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами сократилось по сравнению с 2019 годом в 14,4 раза: с 3,69 миллиарда долларов до 255,5 миллиона долларов.
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