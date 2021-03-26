НБУ на этой неделе не совершал интервенций на межбанке
Нацбанк на этой неделе (22-26 марта) не покупал и не продавал валюту на межбанке.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
На прошлой неделе (15-19 марта) регулятор на межбанке выкупил 30,5 млн долларов, в то же время операций по продаже не совершал.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долл, продал - 20 млн долл.
В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долларов, а продал - 3,89 млрд долларов.
Напомним:
Национальный банк в период с 9 по 12 марта не осуществлял операций по покупке или продаже на межбанковском валютном рынке.
Нацбанк на этой неделе (1-5 марта) на межбанке выкупил 20 млн долларов, при этом не продавая валюту.
Нацбанк в период с 8 по 12 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов.
Нацбанк в период с 1 по 5 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 90 млн долларов.
Нацбанк вторую неделю подряд (25 - 29 января) содержится от интервенций на межбанковском валютном рынке.
В течение 18 - 22 января Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
Экономическая правда
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