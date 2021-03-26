Ryanair запустит маршруты на греческие острова из Киева и Одессы

В связи с началом летней навигации ирландский лоукостер Ryanair запустит рейсы на два греческих острова из Киева и Одессы.

Об этом сообщает avianews.

Прямые рейсы соединят Киев с вылетом из аэропорта Борисполь и город Ханья на острове Крит. Его планируют запустить 6 июля, рейсы будут происходить каждый вторник.

Также по прямому маршруту соединят Одессу и Керкиру, его запустят с 4 июля. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в среду и воскресенье.

Напомним:

В связи с началом летней навигации ирландский лоукостер Ryanair запустит рейсы по 18 направлениям из Киева и Одессы, еще 37 планируется восстановить с мая по июль.