Ryanair запустит маршруты на греческие острова из Киева и Одессы
Пятница, 26 марта 2021, 16:57
В связи с началом летней навигации ирландский лоукостер Ryanair запустит рейсы на два греческих острова из Киева и Одессы.
Об этом сообщает avianews.
Прямые рейсы соединят Киев с вылетом из аэропорта Борисполь и город Ханья на острове Крит. Его планируют запустить 6 июля, рейсы будут происходить каждый вторник.
Также по прямому маршруту соединят Одессу и Керкиру, его запустят с 4 июля. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в среду и воскресенье.
Напомним:
В связи с началом летней навигации ирландский лоукостер Ryanair запустит рейсы по 18 направлениям из Киева и Одессы, еще 37 планируется восстановить с мая по июль.
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