Блокировка Суэцкого канала ежедневно стоит миру более 9 миллиардов долларов

Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно - на разблокирование могут уйти недели.

Об этом сообщает ВВС.

Судно Evergreen блокирует движение одним из крупнейших транспортных путей мира в оба направления. Так, около 5,1 миллиарда долларов товаров находится в западном направлении, еще 4,5 миллиарда - в восточном.

Эксперты говорят, что на поднятие судна могут потребоваться недели, несмотря на все усилия сейчас. По оценкам издания Lloyd's List, в совокупности в пробках находятся уже более 160 суден, в том числе 24 танкера с нефтью.

В попытках избежать остановок, корабли меняют курс к мысу Доброй Надежды на южной окраине Африки. Однако этот путь занимает гораздо больше времени и добавляет более 5600 километров к маршруту, или 12 дней.

Египет также открыл старую часть канала, чтобы несколько разгрузить заторы, пока подвижность суда не восстановят.

В среднем ежедневно Суэцким каналом проходит около 50 судов, или около 12% мировой торговли. В частности маршрут особенно важен для торговли нефтью, поскольку позволяет транспортировать нефть и сжиженный газ с Ближнего востока в Европу. Канал обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой.

Напомним:

24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.

Экономическая правда