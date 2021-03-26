Курс валют на 26 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,96 - 27,98 гривни;
Евро - 32,95 - 32,97 гривни.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,84 - 28,03 гривни. Евро покупают по 32,74 гривни, продают по 33,07 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,89 - 27,94 гривни, евро - 32,82 - 32,96 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 26 марта на уровне 27,97 гривни.
25 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,97 - 27,98 гривни.
25 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Экономическая правда
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