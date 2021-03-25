Гривня стабильна на закрытии межбанка



25 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,98 - 28,00 гривни;

Евро - 33,00 - 33,02 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,81 - 28,01 гривни. Евро покупают по 32,77 гривни, продают по 33,12 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,85 - 27,93 гривни, евро - 32,88 - 32,95 гривни.

Напоминаем:

25 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,97 - 27,98 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 25 марта на уровне 27,87 гривни.

24 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

24 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Экономическая правда