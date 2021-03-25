Киев объявил тендер на закупку автобусов на 18 миллионов евро

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку 12-метровых низкопольных автобусов и сопутствующих услуг на ориентировочную сумму 18,595 миллиона евро, контракт на поставку которых будет финансироваться за средства Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно объявлению, автобусы должны быть полностью низкопольными, оснащены дизельным двигателем, рассчитаны на 105 пассажиров (в том числе 30 сидячих).

Помимо автобусов, также закупаются инструменты и оборудование для их обслуживания и ремонта, основные запчасти, доставка техдокументации и сопутствующие услуги.

Заявки на участие принимаются до 14 мая 2021 года.

Согласно условиям, длительность контракта – 22 месяца, первые поставки – не позднее восьми месяцев с даты получения авансового платежа.

Количество автобусов не указывается (это может быть различное число в рамках указанного бюджета). Но, в рамках программы "Городской общественный транспорт" Киев запланировал купить 112 автобусов.

По словам транспортного аналитика Ивана Черныша, стоимость беларусского автобуса МАЗ-203 без НДС составляет около 110-140 тыс евро в зависимости от комплектации. Таким образом, на тендере можно будет приобрести более 100 автобусов.

По состоянию на март 2021 года в Киеве ежедневно на линию выходит около 509 автобусов.

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Напоминаем:

Киев получил 200 автобусов производства белорусского завода МАЗ в рамках договора о финансовом лизинге.

Общая сумма лизингового договора составляет 50,72 миллиона евро или около 1,67 миллиарда гривен.

Стоимость одного короткого 12-метрового автобуса составила 202 тысячи евро, а 18,75-метровой "гармошки" - 288 тысяч евро.