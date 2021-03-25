Закон об усилении защиты должников от коллекторов передали на подпись Зеленскому
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об усилении защиты должников от коллекторских компаний - закон направлен на подпись президенту.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Закон, в частности, предусматривает:
- запрет коллекторам прибегать к противоправным действиям: угрожать, шантажировать должников, а также вводить их в заблуждение о размере долга, совершать действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы, собственность должника, его близких лиц;
- необходимость кредитодателей заключать договоры о коллекторских услугах только с юрлицами, включенными в соответствующий реестр НБУ, усилит юридическую защиту должников и ответственность коллекторов за нарушение закона.
Напомним:
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, который, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.
Документом вносится запрет угрожать и шантажировать должников. Запрещается вводить в заблуждение о размере долга, последствиях неисполнения договора, звонить ночью и скрывать номер. Все данные о коллекторской компании и ее представителях должны быть сообщены.
Согласно пояснительной записке, законопроектом, в частности, дается определение таких терминов как "урегулирования просроченной задолженности" и "коллекторская компания".
Так, коллекторской деятельностью можно будет заниматься только после внесения в Реестр коллекторских компаний Нацбанка. Регулятор будет проверять компаний и их владельцев.
О привлечении коллекторской компании банки будут обязаны сообщать заемщикам, а вся информация о "третьих сторонах" должна быть на сайте и в местах оказания услуг.
О нарушении можно сообщить в банки и Нацбанк. Два нарушения с требованиями этического поведения приводят к досрочному разрыву договора.
Если коллектор будетнарушать эти требования, то будет нести ответственность от штрафов в 50-100 тыс грн до исключения из Реестра коллекторских компаний.
Экономическая правда
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