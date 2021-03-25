Закон об усилении защиты должников от коллекторов передали на подпись Зеленскому

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об усилении защиты должников от коллекторских компаний - закон направлен на подпись президенту.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Закон, в частности, предусматривает:

запрет коллекторам прибегать к противоправным действиям: угрожать, шантажировать должников, а также вводить их в заблуждение о размере долга, совершать действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы, собственность должника, его близких лиц;

необходимость кредитодателей заключать договоры о коллекторских услугах только с юрлицами, включенными в соответствующий реестр НБУ, усилит юридическую защиту должников и ответственность коллекторов за нарушение закона.

Напомним:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, который, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.

Документом вносится запрет угрожать и шантажировать должников. Запрещается вводить в заблуждение о размере долга, последствиях неисполнения договора, звонить ночью и скрывать номер. Все данные о коллекторской компании и ее представителях должны быть сообщены.

Согласно пояснительной записке, законопроектом, в частности, дается определение таких терминов как "урегулирования просроченной задолженности" и "коллекторская компания".

Так, коллекторской деятельностью можно будет заниматься только после внесения в Реестр коллекторских компаний Нацбанка. Регулятор будет проверять компаний и их владельцев.

О привлечении коллекторской компании банки будут обязаны сообщать заемщикам, а вся информация о "третьих сторонах" должна быть на сайте и в местах оказания услуг.

О нарушении можно сообщить в банки и Нацбанк. Два нарушения с требованиями этического поведения приводят к досрочному разрыву договора.

Если коллектор будетнарушать эти требования, то будет нести ответственность от штрафов в 50-100 тыс грн до исключения из Реестра коллекторских компаний.

Экономическая правда