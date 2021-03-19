"Коллекторы без шантажа": Рада приняла законопроект в целом

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, который, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.

Документ поддержали 274 нардепа.

Документом вносится запрет угрожать и шантажировать должников. Запрещается вводить в заблуждение о размере долга, последствиях неисполнения договора, звонить ночью и скрывать номер. Все данные о коллекторской компании и ее представителях должны быть сообщены.

Согласно пояснительной записке, законопроектом, в частности, дается определение таких терминов как "урегулирования просроченной задолженности" и "коллекторская компания".

Так, коллекторской деятельностью можно будет заниматься только после внесения в Реестр коллекторских компаний Нацбанка. Регулятор будет проверять компаний и их владельцев.

О привлечении коллекторской компании банки будут обязаны сообщать заемщикам, а вся информация о "третьих сторонах" должна быть на сайте и в местах оказания услуг.

О нарушении можно сообщить в банки и Нацбанк. Два нарушения с требованиями этического поведения приводят к досрочному разрыву договора.

Если коллектор будетнарушать эти требования, то будет нести ответственность от штрафов в 50-100 тыс грн до исключения из Реестра коллекторских компаний.

Напомним:

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности", который, в частности, обязывает коллекторские компании соблюдать требования к этического поведения и правил взаимодействия с должником.

Коллекторам могут запретить звонить среди ночи и шантажировать должников, а банки обяжут информировать клиентов о привлечении коллекторских компаний.

Экономическая правда