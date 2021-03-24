Кабмин выделил 1,4 миллиарда для Чернобыльской АЭС: на что пойдут деньги

Правительство приняло постановление, которое предусматривает выделение 1,36 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укритиеˮ, а также на подготовку к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Соответствующий документ приняли на заседании 24 марта.

"В апреле будет отмечаться 35-я годовщина Чернобыльской катастрофы. Нужно не забывать об этих печальных событиях и способствовать превращению зоны на экологически нейтральную территорию.

Кабинет министров сегодня примет проект, которым предлагается в рамках госбюджета направить почти 1,4 млрд грн на снятие с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и преобразования объекта "Укрытие", а также всей зоны отчуждения в экологически безопасную зону", - сказал во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль.

Согласно решению правительства, на поддержание в безопасном состоянии 3 энергоблоков ЧАЭС, хранилища отработанного ядерного топлива и существующих хранилищ радиоактивных отходов и возмещения расходов Пенсионного фонда предусмотрено 666 млн грн.

На ремонт систем безопасности и оборудования, которые должны обеспечивать контроль за безопасностью объектов - 470 млн грн.

В Кабмине планируют, что к концу 2021 годаобъект "Укрытие" будет полностью превращен в экологически безопасную систему.

Напомним:

В Украине создадут туристические "магниты", одним из которых станет Чернобыльская зона.

Экономическая правда