Кличко отреагировал на призыв остановить работу маршруток

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что призывы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области к власти относительно официального прекращения их работы является манипуляцией, а частные перевозчики самостоятельно решают, работать ли им.

Об этом сообщает пресс-служба мэра со ссылкой на его слова в эфире Украина-24.

"Это выглядит так, мол, запретите, пожалуйста, нам работать, потому что мы имеем убытки. Так сегодня, например, весь коммунальный транспорт в Киеве - дотационный. Он не прибыльный", - отметил Кличко.

Он добавил, что "частные маршрутки - это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать по своему усмотрению или работать им. А требовать запрета маршрутных перевозок - это манипуляция!".

На вопрос относительно действий города в случае, если частные перевозчики прекратят работу, Кличко снова попросил киевлян пользоваться общественным транспортом только в случае необходимости.

"Если у вас нет острой необходимости куда-то ехать - оставайтесь дома. ... Сейчас работают исключительно предприятия критической инфраструктуры - те, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - сказал Кличко.

Он добавил, что сейчас весь коммунальный общественный транспорт столицы работает на маршрутах.

Напомним:

Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться, проезд также подорожает.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом столицы только при крайней необходимости, пока в городе действуют строгие карантинные ограничения из-за вспышки заболеваемости коронавирус, иначе возможен жесткий локдаун.

Экономическая правда