В Нацбанке назвали ключевой фактор падения ВВП

Сокращение инвестиций стало ключевым фактором падения ВВП Украины в 2020 году на 4% - капинвестиции существенно выросли только в почтовом и курьерской деятельности.

Об этом говорится в комментарии НБУ.

Ранее регулятор прогнозировал падение ВВП в 2020 году на уровне 4,4% - несколько хуже обнародованных данных Госстата. Это связано прежде всего с более сильным ожидаемого восстановлением экономики в последнем квартале года - тогда экономика почти достигла докризисного уровня.

В то же время, говорят в НБУ, украинская экономика оказалась более устойчивой к текущему кризису по сравнению с предыдущими. Она "не сопровождалась резкой девальвацией и инфляцией, а падение реального ВВП оказалось не таким существенным, как ожидалось в начале кризиса".

Ключевым фактором падения ВВП в НБУ назвали сокращение инвестиций. В течение всего года наблюдалось существенное уменьшение валового накопления основного капитала (24,4% против 2019 года) почти во всех видах деятельности. Это связано прежде всего с ухудшением деловых ожиданий предприятий и неопределенностью относительно развития пандемии, а также нерешенными вопросами в сфере альтернативной энергетики.

В то же время, благодаря развитию служб доставки и онлайн-торговли существенно выросли капинвестиции в службы доставки и онлайн-торговлю.

По итогам года потребление домохозяйств увеличилось на 1,6%, несмотря на глубокое падение во втором квартале. Этому способствовали смягченный карантин, возобновление роста доходов граждан и переориентация на внутренний туризм.

Так, рост потребления во втором полугодии поддержал сферу торговли. А расширение возможностей удаленной работы и учебы с увеличением спроса на стриминг услуги и развитие онлайн-сервисов обусловили улучшение показателей деятельности в ІТ-секторе

Отмечается, что вклад чистого экспорта в изменении ВВП по итогам года остался положительным (2,4 п.п.). Так, экспорт сократился на 5,6% из-за более низких урожаев 2020 года и усиления конкуренции на отдельных внешних рынках, в частности железной руды. Однако это значение поддержала торговля рекордным урожаем 2019-го года в первой половине 2020-го.

Из-за слабого потребительского спрос в первом полугодии и сокращения инвестиционного спроса еще больше упал импорт - на 9,6%.

НБУ также отметил роль госполитики в поддержке экономики. Так, наращивание расходов на инфраструктуру, медицину и оборону имело следствием улучшения показателей в строительстве, государственном управлении, обороне и охране здоровья.

"В начале 2021 года восстановление экономики будут сдерживать ухудшение эпидемической ситуации и усиления карантинных ограничений как в Украине, так и в мире. Дополнительный негативный вклад будут иметь неблагоприятные погодные условия в январе и феврале", – комментируют начало 2021 года в регуляторе.

Напомним:

Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн.

Экономическая правда