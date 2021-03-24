Минсоц планирует увеличить прожиточный минимум на 25% к 2024 году

Министерство соцполитики работает над увеличением прожиточного минимума для расчета пенсий, минимальной заработной платы и т.д. - до 2024 года его планируют увеличить на 25%.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Министерство планирует постепенно повышать прожиточный минимум до его реальной величины. Так, в следующем году он должен вырасти на 14%, в 2023 году - на 15% и в 2024 году - на 25%.

Чтобы достичь этого роста в Минсоцполитики разработали ряд правительственных законопроектов по использованию прожиточного минимума исключительно для расчета основных социальных гарантий: минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов (законопроект 5045).

Сейчас к прожиточному минимуму "подвязаны" более 150 соцвыплат, для расчета которых будут введены базовые величины. Речь идет о надбавках к пенсии или государственной соцпомощи, стипендии и единовременных социальных выплатах.

Базовые величины также введут для денежных платежей и взысканий, административных сборов. В Минсоц подчеркнули, что ни одна из соцвыплат, которые сейчас получают граждане, не будет уменьшена.

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Напоминаем:

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная надеется, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время - это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3500 гривен.

Группа парламентариев во главе с председателем комитета по вопросам социальной политики и ветеранов Галиной Третьяковой в 2020 году зарегистрировала проект закона №3515, а в начале 2021 года правительство зарегистрировало законопроект №5045.

Оба документа отвязывают прожиточного минимума многие виды выплат из бюджета, однако отличаются подходами к тому, как это следует делать.

Пенсии, исчисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

Экономическая правда





