Пенсии от 3,5 тысяч: в Минсоц хотят отвязать выплаты от прожиточного минимума

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная надеется, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время - это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3500 гривен.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на слова министра социальной политики Марины Лазебная в эфире "5 канала".

Сейчас в прожиточного минимума "подвязано" более 150 социальных выплат: штрафов, сборов, надбавок и тому подобное. По словам Лазебной, если эти соцвыплаты отделить от размера прожиточного минимума, уровень минимальной пенсии для неработающих граждан в возрасте 70 лет с полным стажем 30-35 лет вырастет до 3500 гривен.

По мнению министра, оставить привязку к ПМ стоит для пенсии, минимальной заработной платы, пособий по инвалидности, пособия детям-сиротам и тому подобное. По расчетам Минсоцполитики, прожиточный минимум должен составлять 4500 грн. Сейчас он составляет 2198 грн.

Лазебная отметила, что это разделение предусмотрено законопроектом 5045, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, и на принятие которого ведомство ожидает в ближайшее время.

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Напомним:

Группа парламентариев во главе с председателем комитета по вопросам социальной политики и ветеранов Галиной Третьяковой в 2020 году зарегистрировала проект закона №3515, а в начале 2021 года правительство зарегистрировало законопроект №5045.

Оба документа отвязывают прожиточного минимума многие виды выплат из бюджета, однако отличаются подходами к тому, как это следует делать.

Пенсии, исчисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.