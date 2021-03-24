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В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавируса

Среда, 24 марта 2021, 10:10
 

Министерство здравоохранения планирует до конца года закупить 7,89 миллиона доз вакцины от COVID-19 на 4 миллиарда гривень для вакцинации 3,95 миллиона человек.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу Минздрава "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" на текущий год.

Другие бюджетные программы Минздрава не предусматривают закупку вакцины против COVID-19.

Средние расходы, заложенные в бюджетной программе на закупку вакцины от COVID-19 для одного человека, составляют 504 гривни. Однако ни производитель, ни название вакцины, на которые рассчитывают в Минздраве, не указаны.

"Сейчас невозможно понять, сколько всего средств оплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается Минздравом", – уточнил глава StateWatch Глеб Каневский.

По состоянию на конец марта в Украину доставили лишь 500 тыс доз индийской вакцины Covishield, цену на которую в Минздраве не раскрывают.

Напомним, в конце декабря Минздрав уплатил около миллиарда гривень частной фирме "Лекхим" за поставки китайской вакцины CoronaVac, которая до сих пор не поставлена в Украину.

Ранее StateWatch сообщала, что вакцина из Китая должна быть поставлена до конца мая, иначе "Лекхим" вернет миллиард.

В феврале этого года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.

Экономическая правда

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вакцина коронавирус карантин Минздрав

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