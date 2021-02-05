В Украине вакцина CoronaVac должна быть до конца мая, иначе "Лекхим" вернет миллиард – StateWatch

В случае нарушения графика поставки китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac частная компания "Лекхим" вернет полную стоимость контракта государству.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch, которая провела анализ условий договора на поставку вакцины.

30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 миллиона гривен. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим". Условиями договора предусмотрена 100% предоплата с возможностью ее возврата в полном объеме в случае нарушения графика поставки.

Конечный срок поставки - 31 мая 2021 года.

Порядок осуществления расчетов предусматривал 100% предоплаты в течение 3 банковских дней с момента предоставления поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа. То есть, в случае нарушения условий договора со стороны "Лекхима", после обращения заказчика банк должен вернуть в государственный бюджет всю уплаченную сумму.

Первая поставка вакцины должна состояться не позднее 31 марта 2021 года в размере 700 тыс доз в течение 30 календарных дней с даты регистрации продукции одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или ЕС. Или с даты получения переквалификации ВОЗ.

Вторая поставка вакцины в размере 1,2 млн доз - в течение 90 календарных дней с даты регистрации продукции, но не позднее 31 мая 2021 года.

Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% уплаченной предоплаты. Стороны также могут подписать дополнительные соглашения, которыми продлят срок поставки вакцин в Украине.

Договор также предусматривает штрафные санкции за нарушение сроков поставки - пеня в размере 0,1% от цены продукции, срок поставки которой нарушен за каждый день просрочки. Если нарушение срока более 30 дней, то дополнительно штраф предусмотрен в размере 7% от цены продукции, срок поставки которой нарушен.

Напоминаем:

Украина ищет возможности закупить вакцину против COVID-19 через Бразилию.

С бразильской стороны партнером является государственный Институт "Butantan" в г. Сан-Пауло. Тесты в Бразилии начались в конце июля 2020 года.

Экономическая правда