Как изменились привычки киевлян и мобильность в городе за год – исследование

С начала карантинных ограничений в марте 2020 года пассажиропоток в метрополитене Киева снизился, автомобильные пробки увеличились, а крупнейшие убытки понесли кинотеатры.

Об этом говорится в исследовании ЛУН Місто.

По данным Киевского метрополитена, количество пассажиров не вернулось к докарантинному уровню. В феврале 2020 года КП перевезло более 38 млн киевлян, в феврале 2021 года – более 26 млн.

"Пробки на дорогах Киева быстро догнали и перегнали докарантинный уровень. По данным сервиса TomTom, уже в июне задержка в пути превысила доковидные показатели. Небольшое снижение было только в апреле и августе", – говорится в результатах исследования.

Оценить мобильность по Украине помогли данные Apple. Динамика перемещений во время карантина показывает, что украинцы стали менее мобильными в апреле 2020 года, а пик перемещений приходится на теплое время года.

Уровень посещаемости кинотеатров аналитики изучили через объемы купленного зрителями попкорна. Наименьшие уровни продаж были зафиксированы в апреле, мае, июне 2020 года, по данным "Планеты кино". С июля началось постепенное восстановление, но к докарантинному уровню далеко.

С марта 2020 года рост в сфере доставки еды составил от 75% до 89%. Среди блюд в Glovo часто заказывали суши, бургеры, донеры.

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Экономическая правда