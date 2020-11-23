В октябре промпроизводство в Украине ускорило падение – Госстат

В октябре 2020 года промпроизводство в Украине сократилось на 5% по сравнению с октябрем 2019 года, но с учетом коррекции на эффект календарных дней - на 3,9%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в сентябре составил 5,4% и 1,1% соответственно.

Всего за 10 месяцев 2020 года промпроизводство сократилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 4,4%, в перерабатывающей промышленности - на 8,3%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха - на 4,5%.

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Напоминаем:

Промышленное производство в Украине в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года снизилось на 5,3%, в июле - на 4,2%, в июне – на 5,6%, в мае – на 12,2%, в апреле – 16,2%, в марте – 7,7%.

Промышленное производство в Украине в сентябре 2020 года сократилось на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года, однако выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономическая правда