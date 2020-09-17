В Мининфраструктуры планируют передать в концессию порт "Измаил"

В Мининфраструктуры рассматривают возможность передачи в концессию порта "Измаил" и других морских портов Украины.

Об этом заявил министр Владислав Криклий во время круглого стола "Реформа транспортной инфраструктуры в Украине" в четверг, организованного ЕБА, передает "Интерфакс-Украина".

"Измаил" - концессии быть, "Черноморск" и паромной переправе - также быть, и еще дополнительно Бердянский морпорт мы будем готовить к концессии. Единственное - немного подождем с портом "Южный", - рассказал Криклий.

Он добавил, что старт процесса передачи в концессию запланирован на 2020 год.

"Точно в этом году будет старт концессии. Хочу, чтобы уже начали готовить ТЭО в зависимости от того, это будет публичная инициатива или частная. Мы готовы к различным экспериментам. Нужно смотреть, какой формат будет лучше работать и позволит в кратчайшие сроки это все реализовывать", - пояснил министр.

Напомним:

20 августа в концессию на 35 лет передали второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве.

20 августа объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска.

По словам Криклия, уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации.