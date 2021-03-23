Прибыль украинских банков сократилась в 2,5 раза с начала года
Прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года составила 6,49 млрд грн: 4,05 млрд грн банки заработали в январе и 2,44 млрд грн - в феврале.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Отмечается, что показатель в 6,49 млрд грн по итогам 2 месяцев 2021 года - в 2,45 раза меньше показателя за соответствующий период прошлого года (15,87 млрд грн).
По данным регулятора, доходы банков за январь-февраль составили 35,089 млрд грн, расходы - 28,6 млрд грн.
При этом, процентные доходы за эти 2 месяца составляли 24,965 млрд грн, процентные выплаты - 8,48 млрд грн.
Глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что сокращение прибыли банков "стало результатом как общего кризиса в экономике вследствие эпидемии COVID-19 и отрицательной переоценки стоимости ОВГЗ, так и снижения ставок по основным операциям, генерирующих процентный доход банков".
"Вместе с тем рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами - более 18%, а его адекватность - превышает 22% (при нормативном значении > 10%)", - написал он в Facebook.
Ликвидность банковской системы также продолжает оставаться высокой - более 195 млрд гривен (норматив обязательного резервирования - 53,5 млрд гривен).
Напомним:
Украинские банки по итогам января 2021 года получили 4,05 млрд грн чистой прибыли, наиболее прибыльным в январе был Приватбанк - 1,535 млрд грн.
По итогам января 2021 года государственный "Укрэксимбанк" отчитался о прибыли в 102 млн грн - таким образом, банк отчитался о прибыльной деятельности впервые с декабря 2019 года.
Ущерб государственного "Укрэксимбанка" 2020 года достиг 5,6 млрд гривен, он стал самым убыточным в Украине.
Украинские банки по итогам января-ноября 2020 получили 43,347 млрд грн чистой прибыли, самым прибыльным снова стал государственный Приватбанк, убыточным - государственный "Укрэксимбанк".
Экономическая правда
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