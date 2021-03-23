Прибыль украинских банков сократилась в 2,5 раза с начала года

Прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года составила 6,49 млрд грн: 4,05 млрд грн банки заработали в январе и 2,44 млрд грн - в феврале.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отмечается, что показатель в 6,49 млрд грн по итогам 2 месяцев 2021 года - в 2,45 раза меньше показателя за соответствующий период прошлого года (15,87 млрд грн).

По данным регулятора, доходы банков за январь-февраль составили 35,089 млрд грн, расходы - 28,6 млрд грн.

При этом, процентные доходы за эти 2 месяца составляли 24,965 млрд грн, процентные выплаты - 8,48 млрд грн.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что сокращение прибыли банков "стало результатом как общего кризиса в экономике вследствие эпидемии COVID-19 и отрицательной переоценки стоимости ОВГЗ, так и снижения ставок по основным операциям, генерирующих процентный доход банков".

"Вместе с тем рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами - более 18%, а его адекватность - превышает 22% (при нормативном значении > 10%)", - написал он в Facebook.

Ликвидность банковской системы также продолжает оставаться высокой - более 195 млрд гривен (норматив обязательного резервирования - 53,5 млрд гривен).