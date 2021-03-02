Украина выплатила 335 миллионов долларов процентов по еврооблигациям
Министерство финансов 1 марта погасило девятый купон процентных выплат по еврооблигациям - сумма выплаты составила 335 млн долларов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Минфина.
Отмечается, что эти евробонды были выпущены в рамках проводимой Украине в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом.
Также евробонды выпустили для реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им. Янгеля" (Днепр).
Процентную ставку по всем указанным бумагами установили на уровне 7,75% годовых.
При этом, процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответственно года - с 2019 по 2027 год.
Напомним:
Украина 11 декабря 2020 года разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов с доходностью 6,2%, привлеченные средства используют для финансирования общих бюджетных назначений.
Министерство финансов 1 сентября 2020 года погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в 2020 году, на 1,69 миллиарда долларов, а также выплатило 400 миллионов долларов процентов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua