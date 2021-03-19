Кацуба рассказал, какой бизнес принадлежит его семье

Александр Кацуба, когда-то чиновник Нафтогаза, которого подозревали в злоупотреблении служебным положением, рассказал, что его семья владеет компанией под брендом "MyCredit", а также рядом заводов в Харькове.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

По его словам, семья владеет объектами коммерческой недвижимости, асфальтовым заводом в Харькове и двумя заводами по производству железобетонной продукции. Кроме этого, у семьи есть предприятие по производству тротуарной плитки и сельское хозяйство на на несколько тысяч гектаров.

Он заявил, что семья также владеет компанией под брендом "MyCredit" - второй крупнейшей микрофинансовой организации по доходам в Украине. По словам Кацубы, аналогичные компании они открывают во Вьетнаме, Шри-Ланке и Индонезии.

По его словам, компания, которой владеет семья, разрабатывает системы для определения "надежных заемщиков от плохих", поэтому называет ее именно IT-компанией.

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Экономическая правда