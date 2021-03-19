В Минэнерго планируют за год ликвидировать шахту "Надежда" на Львовщине

Деятельность ЧАО "Шахта "Надежда", которая входит в Червоноградский угольный бассейн на Львовщине, прекратит деятельность с 30 июня 2022 года.

Об этом говорится в приказе и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

"Установить, что деятельность ЧАО "Шахта Надежда" прекращается с 30.06.22.

И.о. обязанности директора ЧАО "Шахта Надежда" Игорю Пиляю обеспечить разработку и представление на утверждение Минэнерго проекту ликвидации ЧАО "Шахта Надежда" с заключением государственной экспертизы - до 1 марта 2022 года", - говорится в приказе.

Также Пиляю поручили обеспечить остановку доработки подготовленных горными работами запасов угля - до 28 февраля 2022 года.

Приказ предусматривает погашение текущей задолженности по зарплате, а также сокращение работников, не вовлеченных в подготовке шахты к ликвидации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что шахту "Надежда" планируют превратить в первый в Украине музей промышленности.

В Минрегионе планируют провести технико-экономическое обоснование трансформации шахты.

Ранее ПАО "Центрэнерго" перечислило ЧАО "Шахта "Надежда" 5 млн грн, которые будут направлены на выплату долгов по зарплате.

Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала изменения в госбюджет-2020, которые позволят погасить задолженность по заработной плате перед горняками шахты "Надежда".

Экономическая правда