"Центрэнерго": Уголь у госшахт закупался через фирму-прокладку

Поставки угля с государственных шахт для "Центрэнерго" до последнего времени происходили через частную фирму, которая не рассчиталась с госшахтами за топливо.

Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".

В "Центрэнерго" подчеркивают, что компания не имеет долгов перед государственными угольными шахтами. При этом "Центрэнерго" является единственным потребителем угля государственных шахт и выкупает 100% добычи.

"В начале года государственные шахты не отгружали уголь на "Центрэнерго" по прямым договорам. Однако уголь поставлялся через "Укрвуглезбагачення групп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты. Именно указанная компания не рассчиталась с государственными угольными шахтами, в результате чего возникла задолженность", – говорится в сообщении.

"Центрэнерго" подчеркивает, что с марта закупка угля происходит только по прямым договорам с госшахтами, без участия посредников на условиях отсрочки оплаты 30 дней. А поставки обогащенного угля – исключительно от ГП "Укрвугилля", которое находится в управлении Минэнерго.

В целом с начала марта "Центрэнерго" уплатило государственным шахтам 75 млн грн для обеспечения операционной деятельности и дальнейших отгрузок.

"В то же время отгрузки со стороны государственных поставщиков угля для "Центрэнерго" происходят со значительными нарушениями сроков и объемов, недополучение только в марте предварительно составит 15 тысяч тонн", – отметили в компании.

При этом на сегодня со стороны "Центрэнерго" существует оперативная задолженность (за уголь, находящийся в пути) перед государственными шахтами в размере 105,8 млн грн со сроком погашения в апреле.

"В то же время ситуация, возникшая в связи с долгом "Укрвуглезбагачення групп" перед государственными шахтами не является компетенцией "Центрэнерго" и нуждается в содействии Министерства энергетики и, вероятно, вмешательства правоохранительных структур", – сказано в сообщении.

По данным госреестра юрлиц, единственным владельцем компании "Укрвуглезбагачення групп" с уставным капиталом 500 грн является Ермолович Анастасия Сергеевна, зарегистрированная в городе Черкассы. До ноября 2020 года фирма называлась "Строительная группа "Монтаж-Буд".

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Напомним

В июне 2020 года "Схемы" сообщали, что структуры, связанные с олигархом Игорем Коломойским, продавали Центрэнерго уголь по завышенным ценам.



За январь-июнь 2020 года компании якобы заработали на этом 4 млрд грн.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что уголь на "Центрэнерго" с шахт будет поставляться по прямым договорам, минуя посредников.

Фонд госимущества полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив 8 топ-менеджеров компании во главе с и.о. гендиректора Юрием Власенко.

Экономическая правда